Survivor 2025 İsmail – Batuhan Kavgası

SURVİVOR 2025 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İLE HEYECAN CUMHURLUĞU

Özlemle beklenen Survivor 2025 yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin önüne çıktı. Fragmanda İsmail ve Batuhan arasındaki kavga, dikkatleri üzerine çekti. Peki, “İsmail – Batuhan neden kavga etti, tişörtünü çekti?” soruları gündeme geldi. Ayrıca, “Survivor İsmail diskalifiye olacak mı?” sorusu da merak konusu haline geldi. Fragmanda yaşanan heyecan dolu anlar, izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı. İsmail’in Batuhan’ı çektiği anlar, kameralara yansıdı.

İSMAİL’İN HAREKETLERİ VE DİSKALİFİYE GÜNDEMİ

İsmail’in hareketleri sonrasında konseyde yapılan konuşmalarda “İsmail diskalifiye olacak mı?” sorusu tekrar gündeme geldi. İzleyiciler, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde İsmail’in diskalifiye olup olmayacağını öğrenme fırsatı bulacak.

İSMAİL BALABAN VE BATUHAN GÖKGÖZ’ÜN SPOR KARNELERİ

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987’de Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda güreşe ilgi duyan Balaban, çocukluğundan itibaren güreş ile tanışarak sporculuk kariyerinde önemli başarılar elde etti. Diğer yandan, Survivor’da yer alan Batuhan Gökgöz ise 25 Mart 1997 yılında dünyaya geldi. 27 yaşındaki milli atlet, 400 metre engelli koşu dalında Türkiye şampiyonluğu kazandı ve atletizmdeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şu an Survivor 2025 Gönüllüler takımında yer alıyor.