Survivor 2025, İstanbul’daki Finalde Bitti

Aylar süren büyük bir mücadelenin ardından Survivor 2025 All Star – Gönüllüler sezonu İstanbul’daki canlı finalle noktalandı. Ocak ayında Dominik’te başlangıç yapan bu heyecan dolu yarışma, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde gerçekleştirilen büyük finalle sona erdi. Finalde yer alan dört yarışmacı Ayşe, Volkan, Batuhan ve Adem arasından halk oylamasıyla Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıçcı son ikiye kaldı. Üç turluk final etabında 5-4, 5-1 ve 5-1’lik skorlarla rakibini yenen Adem Kılıçcı, Survivor 2025’in kazananı oldu.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNE DAMGA VURAN ANLAR

Ancak gecenin en çok konuşulan olayı, şampiyonluk sevinci yerine Batuhan Karacakaya’nın canlı yayındaki tepkisi oldu. Final turunda ardı ardına kayıplar yaşayan Batuhan, seyircilerin tepkileri karşısında sinirlenerek kendisine “Sen bittin Batuhan abi!” diyen bir izleyiciye küfür etti. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, spora yakışmayan bu tavır nedeniyle Batuhan’a sert eleştirilerde bulundu. Bazı izleyiciler, yaşanan hayal kırıklığının anlaşılabilir olduğunu ifade etse de, canlı yayında sarf edilen küfürlü ifadelerin kabul edilemeyeceğini savundu. Özellikle Twitter (X) ve TikTok platformlarında yüzlerce yorum yapılırken, bu olay gecenin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Survivor 2025, zorlu altı ay boyunca süren mücadeleyi geride bırakırken; Adem Kılıçcı’nın zaferi kadar Batuhan Karacakaya’nın öfkeli tepkisi de akıllarda kalıcı iz bıraktı.