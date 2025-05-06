Survivor 2025 İzleyici Dikkatini Çekiyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR
Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Kırmızı ve Mavi takımların kadroları merak konusu olurken, yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırıyor. 6 Mayıs Salı günü Survivor ödül oyununu kim kazanacak? İşte detaylar…
DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşiyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.
ÖDÜL OYUNU DEVAM EDİYOR
Survivor ödül oyunu henüz sona ermedi. Yarışmanın sonuçlarını öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.