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Survivor 2025 İzleyicileri Cezbediyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan ekipler merak ediliyor. Yarışmayı takip etmek isteyenler, Survivor CANLI izle seçeneklerini araştırıyor. 16 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek olan yarışmanın TV8 Survivor HD izleme linki, katılımcılar tarafından sorgulanıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YAPILMAKTADIR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Survivor’ı TV8 platformlarından izlemek mümkün.

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