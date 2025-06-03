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Survivor 2025 Takımları Merak Ediliyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadroların durumu merak edilirken, yarışmayı izleyenler dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını sorguluyor. Survivor dokunulmazlık oyunu 3 Haziran Salı günü kimin kazandığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU HAKKINDA DETAYLAR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke olarak biliniyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmacılar Survivor’da mücadele etmeye devam ederken, en son elenen isim Aycan oldu. Dokunulmazlık oyununun sonuçları henüz belli olmadı. İzleyiciler, güncel gelişmeler için sayfalarını takip edebilir.

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