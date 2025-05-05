Survivor 2025’te Almeda’nın Durumu Belli Olacak

NEW EPISODE AIRS

Survivor All Star 2025’in yeni bölümü 4 Mayıs Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı’nın Almeda Baylan ile diskalifiye konusunu gündeme getirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Almeda Baylan yarışmadan elendi mi yoksa diskalifiye mi oldu? Bu hafta yarışmada kadın yarışmacılardan birinin eleneceği daha önce duyurulmuştu. Ancak fragmanda ortaya çıkan bu beklenmedik durum, izleyicileri Almeda’nın performansa dayalı mı yoksa kural ihlali nedeniyle mi yarışmadan ayrılacağı üzerinde düşündürüyor.

DISCIPLINARY INTERROGATION

Acun Ilıcalı, konseyde Almeda Baylan’a “Koşa koşa girmişim odaya, prodüksiyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?” diye sordu. Almeda ise tepkisini “Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım” şeklinde ifade etti. Ilıcalı’nın “Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz” sözleri geceye damga vurdu. Survivor All Star 2025’te Almeda Baylan’ın elenip elenmediği veya diskalifiye olup olmadığı, yeni bölümde netlik kazanacak.