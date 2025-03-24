Survivor 2025’te Dokunulmazlığı Kim Kazandı?

DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ HEYECAN YAŞATTI

Survivor 2025’in 23 Mart tarihli son bölümünde heyecan doruk noktasına ulaştı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesici bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Kıran kırana geçen oyunun sonucunda dokunulmazlık kazanan takım belli oldu. Gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacılar da netleşti. İzleyiciler, eleme sürecinde adaya veda eden ismi de merakla bekledi. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da en son kim elendi? İşte 23 Mart Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar.

BAŞARI ALL STAR VE GÖNÜLLÜLER ARASINDA PAYLAŞILDI

Survivor 2025’in 23 Mart 2025 tarihli bölümünün Rodeo oyununda erkek yarışmacılar arasında zafer All Star takımının oldu. Kadınlar etabında ise üstün gelen taraf Gönüllüler takımıydı. Gecenin kaderini belirleyen final oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Takımların en güçlü isimleri parkura çıkarak mücadele etti. Sonuç olarak final etabını kazanan Gönüllüler takımı, dokunulmazlık hakkını elde eden taraf oldu.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR

Survivor’da bu hafta eleme potasına giren isimler de belirlendi. All Star takımından Sedat, Batuhan ve İsmail Balaban eleme adayı olarak gösterildi. Gönüllüler takımından ise Doğuş potaya çıkan isim oldu. Gerçekleştirilen ilk düello oyunlarında Batuhan ve İsmail potadan çıkmayı başardı. Haftanın elenen ismi ise Sedat ile Doğuş arasında oynanacak son düello mücadelesinin ardından netlik kazanacak.