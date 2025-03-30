Survivor 2025’te Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

HEYECAN DORUKTA

Survivor 2025’in 30 Mart tarihli son bölümünde heyecan doruğa ulaştı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında gerçekleşen dokunulmazlık mücadelesi izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Kıyasıya bir mücadele olan oyunun ardından, dokunulmazlığı kazanan takım belirlendi ve gecenin sonunda elenen isim de ortaya çıktı. Eleme sürecinde, potaya giren isimler arasında büyük bir rekabet hüküm sürdü.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN GALİBİ

30 Mart Pazar akşamı yayınlanan Survivor All Star 2025 bölümünde, tüm gözlerin çevrildiği dokunulmazlık oyunu oynandı. Ancak, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler, kazanan takımın ismini merakla bekliyor.

Survivor All Star’ın 30 Mart 2025 tarihli bölümünde, haftanın eleme düellosu gerçekleştirildi. Yapılan oylama ve düello sonucunda yarışmaya veda eden isim Tuğba Yeni oldu. Böylece Tuğba, Survivor 2025 sezonundan elenen son yarışmacı olarak anılarına yerini aldı. 30 Mart 2025 Pazar günü dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ise hala soru işareti olarak duruyor.