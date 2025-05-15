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Survivor 2025’te Eleme Adayları Belli Oldu

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Survivor 2025’te bu hafta, dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenen eleme adayları arasında heyecan dolu düellolar gerçekleşti. Yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi. Peki, Survivor’da kim elendi? 14 Mayıs’ta Survivor’da kim gitti?

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Bu oyun sonrası Yağmur ve Sevgi arasında yapılan düello sonucunda elenen isim Yağmur Banda olarak belirlendi. Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından ise haftanın eleme adayı İsmail Balaban oldu.

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