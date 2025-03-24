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Survivor 2025’te Eleme Adayları Kimler?

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerle buluştu. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun gerçekleştirildiği bölümde, eleme adayları üzerinde duruldu. 24 Mart Pazartesi günü Survivor’da potada kimlerin olduğu, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Survivor eleme adayları kim olacak sorusu, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI

Survivor’daki eleme adayları arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’da veda eden son yarışmacı ise Senem oldu. Belirlenen eleme adayları ise şöyle: 1. eleme adayı: Sedat, 2. eleme adayı: Batuhan, 3. eleme adayı: Doğuş, 4. eleme adayı: İsmail.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekimlerini gerçekleştiriyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında yer alırken, Küba ve Jamaika’nın doğusundaki konumuyla öne çıkıyor.

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