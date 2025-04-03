Survivor 2025’te Eleme Adayları Kimler?

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Bu bölümde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve izleyiciler eleme adaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 3 Mart Perşembe günü gerçekleşen bu bölümde, Survivor’da kimlerin potada olduğu büyük bir merak konusu.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANIYOR

Survivor’da eleme adayları konusunda izleyicilerin beklentisi sürüyor. Yarışmada potaya giren isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer almakta. Survivor’a veda eden son yarışmacı Tuğba oldu.

BUGÜN AÇIKLANACAK ÜÇÜNCÜ ADAY

Yarışmada belirlenen eleme adayları şu şekilde sıralandı: 1. eleme adayı Sedat, 2. eleme adayı İsmail ve 3. eleme adayı ise bugün açıklanacak. Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.