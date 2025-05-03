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Survivor 2025’te Gelişmeler Devam Ediyor

SURVIVOR 2025’TE FLAŞ GELİŞME

TV8’in popüler yarışması Survivor 2025’te heyecan dolu mücadele devam ederken, önemli bir gelişme yaşandı. Yarışmanın 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın oluşturduğu acil durum konseyi dikkat çekti. Bu hafta, kadın yarışmacılardan birinin eleneceği Survivor’da, Almeda Baylan hakkında kritik bir karar alınacağı gündeme geldi. Fragmanda Acun Ilıcalı’nın, Almeda’ya yönelttiği “Koşa koşa girmişim odaya, prodüksiyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?” sorusu, olayın ciddiyetini vurguladı.

ALMEDA BAYLAN’DAN SAVUNMA

Almeda Baylan, fragmanda yaşananlar hakkında, “Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım.” sözleriyle kendini savundu. Acun Ilıcalı’nın, konsey esnasında yarışmacıya yönelik “Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz.” ifadeleri de dikkat çekti.

İZLEYİCİLER MERAKLA BEKLİYOR

Survivor izleyicileri, Almeda’nın yaşanan olay sonrası diskalifiye edilip edilmeyeceğini büyük bir merakla takip ediyor. Alınacak son kararın 4 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak bölümde belli olması bekleniyor.

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