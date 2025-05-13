Survivor 2025’te Heyecan Doruğa Ulaştı

YENİ BÖLÜM İLE HEYECAN ARTIYOR

Merakla beklenen Survivor 2025, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Heyecan dolu dokunulmazlık oyunu bu bölümde oynanıyor ve eleme adayları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 13 Mayıs Salı günü Survivor’da potada kimlerin bulunduğu izleyicilerin merak konusu oluyor. Ayrıca Survivor Meryem’in elenip elenmediği de dikkat çekiyor. Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de dün gece, takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER OLDU?

Hız, denge ve güç unsurlarının ön plana çıktığı parkurda yarışmacılar kadın ve erkek olarak iki ayrı mücadele veriyor. Heyecan dolu karşılaşmanın finale kalan isimleri Aycan ve Ayşe oldu. Aycan’ın kazandığı sayı ile dokunulmazlık 8-7’lik skorla All Star takımının oldu. Düello eşleşmelerinde Dilşah Kurt ve Sevgi İme karşılaşmasında Dilşah öne geçti. Ayşe Yüksel ve Meryem Kasap düellosunda potadan çıkan isim ise Ayşe oldu. Böylece Survivor eleme finaline Sevgi ve Meryem kaldı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE DÜELLO ZAMANI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Bu akşam Meryem ve Sevgi eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Kaybeden yarışmacı finalde Yağmur’a rakip olacak ve ardından elenen isim belirlenecek.