Survivor 2025’te Merakla Beklenen Elemeler Açıklandı

Merakla beklenen Survivor 2025 bölümü izleyicilerle buluştu. Bu bölümde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belirlenmeye başladı. 20 Mart Perşembe günü Survivor’da potada kimin olduğu izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Survivor eleme adaylarının kimler olacağı konusundaki merak sürüyor.

ELEME ADAYLARI

Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler dikkat çekiyor. Survivor’da veda eden son yarışmacı ise Senem oldu.

ELEME ADAYLARININ GÜNCEL DURUMU

Belirlenen eleme adayları arasında 1. eleme adayı Sedat, 2. eleme adayı Batuhan G., 3. eleme adayı Doğuş olarak açıklandı. 4. eleme adayı ise bu akşam açıklanacak. Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunuyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.