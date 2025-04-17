Survivor 2025’te Nefes Kesici Mücadele

16 NİSAN BÖLÜMÜ HEYECAN DOLUYDU

Survivor 2025’in 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihli son bölümünde heyecan doruk noktasına ulaştı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından, dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu ve gecenin sonunda eleme potasına giren isimler merak uyandırdı.

GALİBİYETİ KAZANAN TAKIM

Survivor All Star 2025’te heyecan devam ediyor. 16 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde yapılan dokunulmazlık oyununu kazanan takımın Mavi Takım (Gönüllüler) olduğu belirlendi. Bu zorlu mücadelede, dokunulmazlık ödülü Gönüllüler tarafına gitti.

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Bugünkü bölümde eleme potası da şekillendi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, ada konseyinde bir araya gelerek eleme adaylarını belirlemek için oylama gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Batuhan Gökgöz ismi potaya yazıldı. Survivor All Star 2025’te şu anki eleme potasında bulunan isimler merak ediliyor.