Survivor 2025’te Potada Kimler Var?

Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde, eleme adayları araştırılıyor. 27 Mart Perşembe günü Survivor’da potada kimlerin olduğu izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Survivor eleme adayları kim olacak, izleyicilerin merakı sürüyor.

ELEME ADAYLARI

Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda isimleri potada bulunuyor. Survivor 2025 gönüllüler kadrosunda ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor.

VEDA EDEN YARIŞMACI

Survivor’dan veda eden son yarışmacı Doğuş oldu. 1. eleme adayı olarak Asena, 2. eleme adayı olarak Tuğba, 3. eleme adayı olarak Pınar belirlenmiş durumda. Dördüncü eleme adayı ise bugün açıklanacak.

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.