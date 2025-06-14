Survivor 2025’te Şampiyon Adem Kılıçcı!

SURVIVOR 2025 FİNALE GELDİ

Survivor 2025’in beklenen finali nihayet gerçekleşti. Adem ve Batuhan arasında geçen zorlu rekabette şampiyon sonunda belli oldu. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?

İLK TURDA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Survivor All Star 2025 finalinin ilk turu Batuhan’ın tercih ettiği atış oyunu ile başladı. Batuhan, Adem karşısında ilk etapta iki farkla öne geçse de, bu avantajı sürdüremedi. İlk turun sonunda Adem Kılıçcı, art arda kazandığı 3 oyunla 5-4’lük bir skorla ilk turu kazanarak ileriye geçti.

İKİNCİ TURDA İYİ PUNCA

Finalin ikinci turunda ise Adem’in seçmiş olduğu atış oyunu yer aldı. Bu turda Batuhan, rakibine cevap vermekte zorlandı ve Adem, 5-1’lik bir skorla galip geldi. Bu sonuç, Adem’in tura 2-0 önde girmesini sağladı ve ona büyük bir avantaj kazandırdı.

SON TURDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Son olarak Survivor 2025 finalinde gerçekleştirilen üç tur sonunda, kazanan isim bu sezonun şampiyonu olarak duyuruldu. Survivor 2025’in şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!