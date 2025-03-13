Survivor 2025’te Son Eleme Adayları Kim?

SURVİVOR 2025 YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTA

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı ve heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde, eleme adayları belirlendi. 13 Mart Perşembe günü Survivor’da potada kimlerin olduğu merak ediliyor. Survivor eleme adaylarının kim olacağı konusunda izleyicilerin beklentileri sürüyor.

ELEME ADAYLARI GÜNDEME GELİYOR

Yarışmada öne çıkan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’dan veda eden son yarışmacı ise Efecan oldu.

İLK İKİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

1. eleme adayı: Elif, 2. eleme adayı: Asena olarak belirlenmiştir. 3. eleme adayı ise bu akşam açıklanacak. Survivor’un çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.