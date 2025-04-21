Survivor 2025’te Volkan Yedeklerden Katıldı

VOLKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Survivor 2025’te yedeklerden kadroya dahil olan Volkan Çetinkaya, 1983 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya geldi. Şu anda Survivor Gönüllüler Takımı’nda mücadele ediyor. Beden eğitimi öğretmeni olan Çetinkaya, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takım sporcusudur.

SPORCU KİMLİĞİ VE GEÇMİŞİ

Eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan Volkan Çetinkaya, sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Yüzme ve atletizm antrenörlüğü de yapan Çetinkaya, Ordu Milli Takım kaptanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca, vücut sporlarıyla ilgili aktif bir yaşam sürdürmesiyle tanınıyor.