Survivor 2025 Tüm Yıldızlar Devam Ediyor

YARIŞMA SÜRECİ İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar büyük bir merakla araştırılırken, yarışmayı takip edenler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMA

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın heyecan dolu atmosferi izleyicilere sunuluyor.

ÖDÜL OYUNU DEVAM EDİYOR

Survivor ödül oyunu henüz tamamlanmadı. İzleyiciler, gelişmeleri yakından takip edebilir. 6 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ödül oyununu kim kazanacak? Detaylar için bizi takip etmeye devam edin.