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Survivor 2025 Tüm Yıldızlar Devam Ediyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR’IN İLGİSİ

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi ekipten oluşan kadrolar merak konusu olurken, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle” ve “8 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” sorularını araştırmaya başladı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİMLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adası üzerinde bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmanın yıldızları arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıç gibi isimler bulunuyor. Survivor’ı TV 8 platformlarından izlemek mümkün.

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