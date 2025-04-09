Survivor 2025 Tüm Yıldızlar Devam Ediyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR YARIŞMASI ILGI ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlar arasındaki rekabet sürerken, yarışmayı takip edenler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusunu merak ediyor. Özellikle 9 Nisan Çarşamba günü yapılan dokunulmazlık oyununun sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU DETAYLARI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunmaktadır. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

YARIŞMACILARIN LİSTESİ

Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu Survivor 2025 All Star’da yer alan yarışmacılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler yer alıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN SONUCU BEKLENİYOR

Dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. İzleyicilerin sonuçları öğrenmek için sayfayı takip etmeleri öneriliyor.