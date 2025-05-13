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Survivor 2025 Tüm Yıldızlar Dikkat Çekiyor

YARIŞMA HEYECANI DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadroların durumu merak edilirken, yarışmayı takip edenler Survivor eleme düellosu oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. Survivor eleme düellosu 13 Mayıs Salı günü kim kazandı? İşte, bu konudaki detaylar…

DOMİNİK CUMHURİYETİ VE YARIŞMANIN YERİ

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın bu güzel havzada geçmesi, izleyicilere eşsiz görüntüler sunuyor.

SON VEDA VE GÜNCEL DURUM

Yarışmaya en son veda eden isim Yusuf oldu. Survivor eleme düellosu oyunu ise henüz tamamlanmadı. Takipte kalmanız gereken bir konu var, sayfamızı izlemeye devam edebilirsiniz.

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