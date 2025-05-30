Survivor 2025 yeni bölümde heyecan var

SURVIVOR 2025 YENİ BÖLÜMÜ HIZLA GELİYOR

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü ekranlara geldi. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, izleyicilerin dikkatini çeken eleme adayları araştırıldı. 30 Mayıs Cuma günü Survivor’da potada kimlerin olacağı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. “Survivor eleme adayları kim olacak?” sorusu da izleyicilerin zihinlerinde yer ediyor.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI

Son olarak Survivor’a veda eden yarışmacı Sema oldu. Duyurulan elemeler sonucunda 1. eleme adayı Sevgi, 2. eleme adayı ise Aycan olarak belirlendi. Üçüncü eleme adayı ise bu akşam açıklanacak.

DİĞER YARIŞMACILARIN DURUMU

Survivor yarışması Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında konumlanıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmada dikkat çeken isimler arasında Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor.