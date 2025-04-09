Survivor 2025 Yeni Bölümü Yayında

SURVIVOR 2025 YENİ BÖLÜMÜNDE HEYECAN DORUKTA

Merakla beklendiği gibi Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu bölümde heyecan dolu dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi ve eleme adayları da netleşmeye başladı. 9 Nisan Çarşamba günü Survivor’da potada kimlerin olduğu, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. “Survivor eleme adayları kim olacak” sorusu ise merak içinde sürüyor.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor’da bu sene veda eden son yarışmacı Yunus Emre Karabacak oldu. İzleyicilerin dikkatini çeken adaylar arasında ise 1. eleme adayı olarak Asena, 2. eleme adayı olarak Meryem belirlendi. 3. eleme adayının ise bugün açıklanacağı ifade ediliyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE KAMERA ARKASI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekilmektedir. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın bu güzel mekanda gerçekleşiyor olması, izleyiciler için ek bir heyecan katıyor.