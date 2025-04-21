Survivor 2025 Yeni Bölümü Yayınlandı

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Bu heyecan dolu bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belirlendi. 21 Nisan Pazartesi günü Survivor’da potada kimlerin olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adaylarının kim olacağı ise izleyicilerin gündeminde kalmaya devam ediyor.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANIYOR

Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba, Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimlerin yarıştığı programda ilk eleme adayı olarak Yağmur belirlendi. İkinci eleme adayının ise bugün açıklanacağı duyuruldu.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de bulunan Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola ise Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.