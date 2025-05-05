Survivor 2025 Yeni Bölümü Yayınlandı

HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜM ÇIKTI

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adayları da araştırılıyor. 5 Mayıs Pazartesi günü Survivor’da potada hangi isimlerin yer alacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. “Survivor eleme adayları kim olacak?” sorusu gündemde kalmaya devam ediyor.

GÖNÜLLÜLER KADROSU BELİRLENDİ

Survivor 2025’in gönüllüler kadrosunda yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Poyraz, veda eden son yarışmacı oldu ve 1. eleme adayı olarak Sedat açıklandı. “2. eleme adayı bugün açıklanacak.”

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke olup, Hispanyola adası, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda bulunmaktadır.