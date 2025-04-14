Survivor 2025 Yeni Bölümü Yayınlandı

SURVİVOR 2025 YENİ BÖLÜMÜ HEYECANLA İZLENİYOR

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyunuyla birlikte, eleme adayları da belirlendi. 14 Nisan Pazartesi günü Survivor’da potada kimlerin olduğu, izleyicilerin merakını arttırıyor. Survivor’daki eleme adaylarının kimler olacağı, izleyicilerde dikkat çeken bir konu.

ELEME ADAYLARI VE VEDA EDEN YARIŞMACI

Survivor 2025’te Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yarışıyor. Son veda eden yarışmacı ise Asena oldu. Şu anki eleme adayları arasında 1. eleme adayı Volkan, 2. eleme adayı ise Sedat yer alıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor 2025, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerde ki Hispanyola adasında bulunan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Bu bilgi, izleyicilerin Survivor deneyimini daha da ilginç hale getiriyor.