Survivor 2025 Yeni Bölümü Yayınlandı

YENİ BÖLÜM BEKLENİYORDU

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun yapıldığı bu bölümde, eleme adaylarının kimler olduğu araştırıldı. 7 Mayıs Çarşamba günü Survivor’da potada kimlerin olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANIYOR

Survivor eleme adayları hakkında izleyicilerin merakı sürüyor. Veda eden son yarışmacı Poyraz oldu. İlk eleme adayı olarak Sedat, ikinci eleme adayı olarak Yusuf belirlendi. Üçüncü eleme adayı bugün açıklanacak.

ÇEKİMLER DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YAPILIYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.