Survivor 2025 Yeni Bölümü Yayınlandı

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyunuyla izlenecek olan bu bölümde eleme adayları belirlendi. İzleyiciler, 8 Mayıs Perşembe günü Survivor’da potada kimlerin olacağını merakla bekliyor. Survivor eleme adayları kim olacak sorusu gündemde.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI

Yarışmada dikkat çeken isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba, Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’a veda eden son yarışmacı Poyraz oldu. İlk eleme adayı Sedat, ikinci eleme adayı Yusuf, üçüncü eleme adayı Volkan ve dördüncü eleme adayı Batuhan olarak belirlendi.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunuyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda yer alıyor.