Survivor 2029 All Star İzlemenin Yolları

SURVİVOR 2029 ALL STAR’IN İLGİSİ

Survivor 2029 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar merakla takip ediliyor. Yarışmayı izlemek isteyenler için “Survivor CANLI izlemek ve 9 Mart Pazar TV8 Survivor HD izleme linki mevcut mu?” sorusu gündemde.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasının üzerinde bulunuyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Survivor programını TV 8 platformlarından takip edebilirsiniz.