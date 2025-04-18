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Survivor 4. Eleme Adayı Açıklandı

ELEME ADAYI AÇIKLANDI

Dün akşam gerçekleştirilen kritik dokunulmazlık oyunun ardından Survivor’ın 4. eleme adayı belirlendi. “Survivor 4. eleme adayı kim oldu?” sorusu, sosyal medya platformlarında gündem oluşturdu. Yarışmacılar arasındaki yoğun rekabet, bu haftanın eleme potasını daha da önemli hale getiriyor. Peki, Survivor’da bu hafta eleme adayı kim oldu? Detaylar burada…

ÖDÜL SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Survivor’da Türkiye ödülünü kazanan dördüncü kişi Adem Kılıçcı olarak kaydedildi. Daha önce ödül alan isimler arasında Yusuf Yıldız, Almeda Baylan ve Batuhan Gökgöz yer alıyor. Survivor Türkiye Dokunulmazlığı kaybeden takım içinden bu haftanın son eleme adayı Yiğit Poyraz olarak belirlendi. Bu haftaki eleme adayları ise; Sedat Kapurtu, Volkan Çetinkaya, Batuhan Gökgöz ve Yiğit Poyraz şeklinde sıralanıyor.

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