Survivor All Star 2025 Eleme Adayları Açıklandı

Survivor All Star 2025, heyecan dolu yarışmaları ve artan rekabetiyle gündemin önemli konularından biri olmaya devam ediyor. 3 Nisan 2025 Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümde yaşanan olaylar, milyonların dikkatini çekti. Özellikle dokunulmazlık oyunları sonrası belirlenen eleme adayı süreci, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. İzleyiciler, “Survivor eleme adayı kim oldu (3 Nisan 2025)?” sorusunu büyük bir merakla araştırıyor. Peki, Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA GALİP GÖNÜLLÜLER OLDU

Bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu Gönüllüler (Mavi) takımı tarafından kazanıldı. Bu sonuç sonrasında All Star (Kırmızı) takımı, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Oylama sonucunda, en çok ismi yazılan yarışmacı Hikmet Tuğsuz olarak belirlendi ve üçüncü eleme adayı potasına girdi.

HAFTANIN DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ALL STAR ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununda ise All Star takımı üstünlük sağladı. Bu galibiyetle birlikte Gönüllüler takımı, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek durumunda kaldı. Ancak, dördüncü eleme adayının kim olduğu henüz açıklanmadı. Survivor 2025’in yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.