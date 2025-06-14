Survivor All Star 2025 Finali, İstanbul’da Gerçekleşti. Adem Kılıçcı, 3-0 Kazandı. Yunus Emre Karabacak, Aşkı Bulduğunu Söyledi. Yunus Emre Özden, Gerçekleri Paylaştı. Yarışma, Duygusal Bir Sınavdı. İkisinin Ortak Noktası Samimiyet

SURVIVOR ALL STAR 2025 FİNALİ COŞKUSUYLA GEÇTİ

Büyük finale ev sahipliği yapan İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi, Survivor All Star 2025’in heyecan dolu atmosferine tanıklık etti. Adem Kılıçcı, zorlu rekabetin sonucunda 3-0’lık net bir skorla Batuhan Karacakaya’yı yenerek ikinci kez şampiyonluğunu elde etti. Aylar süren dayanıklılık ve strateji savaşının arından kupayı kaldıran Kılıçcı, geçmiş sezonlardan birçok unutulmaz yarışmacının da katıldığı bu özel gecede duygusal anlar yaşandı. Gecede yer alan isimlerden bazıları Yunus Emre Karabacak ve Yunus Emre Özden oldu.

YUNUS EMRE KARABACAK’IN DÜŞÜNCELERİ

Survivor macerasına yedeklerden dahil olan Yunus Emre Karabacak, bu deneyimin kendisi için hem duygusal hem de kişisel olarak farklı bir yolculuk olduğunu belirtti. Yarışmaya yüksek motivasyonla hazırlanmasına rağmen işlerin istediği gibi gitmediğini ifade eden Karabacak, sürecini şu sözlerle özetledi: “Bu sezon için çok çalıştım, çok hazırlık yaptım ama yarışmaya geç dahil oldum. Bir yandan adapte olmaya çalışırken bir yandan da takım içinde tutunmak zorlaştı.” Isabelle ile yaşadığı duygusal yakınlaşmanın da bilinçli bir karar olduğunu vurgulayan Karabacak, “Isabella’le otelde tanıştık, yarışma başladıktan sonra da onu düşünmeye başladım. Konseyde bir karar verdim ve onun peşine gittim.” ifadelerini kullandı.

Karabacak, performansını tam anlamıyla sergileyememekten dolayı duyduğu burukluğu dile getirdi. Ancak yaşadığı anların değerini bilerek şöyle dedi: “Sevenlerimden özür diliyorum çünkü gerçek performansımı gösteremedim. Ama orada yaşadığım her an benim için çok değerliydi.” Finalde Adem Kılıçcı’nın hakkını teslim ederken, “Bugün bu kupayı o kadar hak eden biri varsa, o da Adem’dir,” şeklinde net bir değerlendirme yaptı.

YUNUS EMRE ÖZDEN’İN GÖRÜŞLERİ

Survivor 2021 sezonu ile tanınan Yunus Emre Özden, final heyecanını stadyum coşkusuyla karşılaştırarak duygularını paylaştı. Batuhan’la kurduğu güçlü bağa dikkati çeken Özden, “Dişli bir rakipti, dostane bir ilişkiydik. Gönlüm her zaman Batuhan’dan yana oldu,” dedi. Ancak mantıklı bir değerlendirme yapıldığında Adem Kılıçcı’nın soğukkanlılığını öne çıkardığını belirtti: “Adem bir boksör. Finallerin adamı. O baskıyı kaldırabilecek biri. Survivor’da da bu çok değerli.”

Özden, Survivor tecrübesinin hayatını önemli ölçüde etkilediğini ve yarışmanın kişisel gelişimdeki rolünü şöyle anlattı: “Survivor insanı hızlı olgunlaştırıyor. Tanıştığım insanlar, yaşadığım şeyler… Ama yarışmacı arkadaşlıklarına çok inanmıyorum. Herkes pastadaki payı bekliyor.” Acun Medya ile kurduğu ilişkiye de değinen Özden, “Orada çıkar değil, dayanışma var” diyerek teşekkürlerini iletti.

Survivor All Star 2025 finalinin sonunda iki farklı Yunus Emre’nin ortak paydası duygular oldu. Biri aşkı bulduğunu, diğeri ise hayatın gerçek yüzünü keşfettiğini ifade etti. Her ikisi de yarışmanın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir sınav olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.