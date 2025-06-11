Survivor All Star 2025 Finalistleri Belli Oldu

BÜYÜK FİNAL HEYECANI ZİRVEYİ GÖRDÜ

TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor All Star 2025’te büyük final öncesi gerilim doruğa çıktı. Son finalist Ayşe mi oldu? 4. finalist kim oldu? Survivor’daki büyük finale adını ilk yazdıran yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan’ın ardından ikinci finalistin belirleneceği müsabakada Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elemeyi geçti. Finalde ise Adem ve Volkan mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu anların yaşandığı bu karşılaşmada Adem, rakibi Volkan’ı eleyerek Survivor’da ikinci finalist olmayı başardı. Böylelikle, 3. finalist Volkan, 4. finalist ise Ayşe olarak belirlendi. Yarışmacıların galibiyet ve mağlubiyet rakamları şu şekilde:

– Batuhan K: 273 galibiyet, 164 mağlubiyet

– Adem: 263 galibiyet, 161 mağlubiyet

– Ayşe: 193 galibiyet, 134 mağlubiyet

– Volkan: 188 galibiyet, 202 mağlubiyet

– Sevgi: 12 galibiyet, 184 mağlubiyet

BÜYÜK FİNAL TARİHİ VE CANLI YAYIN DETAYLARI

Büyük finalin gerçekleşeceği tarih ise 11-12-13 Haziran olarak belirlendi. Final mücadeleleri İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde yapılacak. Canlı yayınla gerçekleşecek finaller saat 19:00’da başlayacak. Survivor hayranları için unutulmaz bir deneyim olacak.