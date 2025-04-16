Survivor All Star 2025 Heyecan Peşinde. Şarkı Yarışması Kazananı Kim? İkinci Eleme Adayı Belli Oldu

HEYECAN DOLU ANLAR!

Survivor All Star 2025, 15 Nisan Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam etti. Bu bölümde hem şarkı yarışması düzenlendi hem de haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Müzik dolu ödül oyunu ve eleme potasına giren yarışmacı, gecenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Survivor All Star’da 15 Nisan 2025 tarihinde hangi takım şarkı yarışmasını kazandı, ödüller ne oldu? Eleme potasına adını yazdıran ikinci yarışmacı kim? İşte merak edilen soruların yanıtları ve 15 Nisan Salı akşamı yaşananlar…

ŞARKI YARIŞMASI KAZANANI

15 Nisan Salı akşamı yayınlanan birleşme partisi bölümünde geleneksel şarkı yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yarışmacılar, performansları ve sahne enerjileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şarkı yarışmasının kazananı, jüri değerlendirmesi sonucunda belli oldu. Poyraz, Batuhan ve Pınar’dan oluşan ekip, toplamda 67 puan alarak zirveye yerleşti. Tarık Sezer liderliğindeki müzik ekibi ve ses koçları tarafından değerlendirilen performanslar sonucunda bu ekip, yarışmanın birincisi olarak ödüllendirildi.

ÖDÜL DETAYLARI

Şarkı yarışmasını kazanan ekip için belirlenen ödül, yarışmacılar arasında büyük mutluluk yarattı. Kazanan takım, Survivor adasından uzaklaşıp istedikleri bir gün boyunca otelde konaklama ve dinlenme hakkı kazandı. Bu ödül, zorlu ada koşullarından bir süreliğine uzaklaşmak isteyen yarışmacılar için büyük önem taşıyor ve oldukça keyif verici bir fırsat sundu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Survivor All Star 2025, rekabetin hız kesmeden devam ettiği bir ortamda, 14 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı, bu kez eleme stresinden uzak kalırken, kaybeden All Star takımı ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda Sedat Kapurtu, en fazla ismi yazılan yarışmacı olarak haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Böylece bu hafta eleme potasına giren iki isim netleşti: 1. Eleme Adayı: Volkan Çetinkaya (Gönüllüler) ve 2. Eleme Adayı: Sedat Kapurtu (All Star).