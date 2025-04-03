Survivor All Star 2025 İlgi Odağı

SURVIVOR 2025 ALL STAR DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrosu büyük merak uyandırırken, izleyiciler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusunun yanıtını arıyor. 3 Mart Perşembe günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununun sonucunu öğrenmek için detaylara göz atmalısınız.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN DETAYLARI

Survivor 2025, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında konumlanıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer almakta. Yarışmacı kadrosunda yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor.

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Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı. O nedenle güncel bilgileri almak için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz.