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Survivor All Star 2025’te Duygusal Anlar

YARIŞMANIN YOĞUN TEMPOSU DEVAM EDİYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025, hem zorlu parkurları hem de duygusal anlarıyla izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yapılan iletişim oyununu kazanan takım All Star Kırmızı Takım oldu. Kazanan takım üyeleri, ailelerinden gelen video mesajlarla duygusal anlar yaşarken, bu görüntüler yarışmanın atmosferine damgasını vurdu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bu anlar arasında öne çıkan isimlerden biri eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban oldu. Balaban, eşi İlayda Şeker’den gelen görüntüleri izlerken duygularını tutamayarak gözyaşlarına boğuldu. İzleyiciler, bu anlara büyük bir empatiyle tanıklık etti ve duygusal anların etkisini hissetti.

BİR BEBEK MÜJDESİ

Survivor All Star 2025’in ilk bölümlerinde ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İsmail Balaban, parkura çıkmadan önce baba olacağını açıkladı. Bu müjdeli haber, hem takım arkadaşları hem de izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. Balaban’ın yeni baba olma heyecanı, yarışmanın heyecanını artıran başka bir unsur oldu.

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