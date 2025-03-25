Survivor All Star 2025’te Elenen İsim Kim Oldu?

TV8 EKRANLARINDA SÜRENLEN HEYECAN

TV8 platformunda devam eden Survivor All Star 2025 yarışmasındaki heyecan sürüyor. Survivor All Star’dan elenen yarışmacı ve hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı durumu dün gece netleşti. 24 Mart 2025 tarihli son bölümde, Gönüllüler ve Kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu için parkurda yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelede kadınlar haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımının kazanması ile sonuçlandı.

KAZANAN VE ELENEN YARIŞMACILAR

Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar arasında Sedat, Batuhan Gökgöz, Doğuş ve İsmail Balaban yer aldı. İlk düello etabında Sedat ve Batuhan rakiplerini geride bırakarak potadan çıkmayı başardı. Final mücadelesinde ise İsmail Balaban ile Doğuş, Survivor’da kalmak için karşı karşıya geldi. Oyunun başında halka atışını tercih eden İsmail, kritik anlarda rakibine üstünlük sağlayarak 5-3’lük skorla galip geldi.

VEDA KONUŞMASI

Survivor’dan elenen Doğuş Dicle, veda konuşmasında; “İnşallah konuşurken ağlamam. Üzgünüm, daha fazla kalmak isterdim. Ama kader kısmet, burası. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bırakmadım, pes etmedim. İsmail daha iyi bir rakip çıktı ve beni yendi. Eline sağlık. Burada geçirdiğim her gün güzel ve keyifliydi. Tecrübe doluydu. Bir sürü tecrübeler edindim, arkadaşlar edindim. Güzel anılar biriktirdim. Bu ailenin de bir üyesi olduğumu düşünüyorum artık. Bir kusurum olduysa affedin. Sevdiklerime kavuşacağım ama burayı da özleyeceğim.” şeklindeki ifadeleriyle duygusal bir veda gerçekleştirdi.