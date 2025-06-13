Survivor All Star 2025’te Final Belli Oldu

FINAL HATTI NETLEŞİYOR

Survivor All Star 2025’teki final hattı belli oldu. Aylardır devam eden ada mücadeleleri, İstanbul’daki büyük finale ulaşmış durumda. Yarışmanın ilk finalisti Batuhan Karacakaya olurken, yarı finalde rakibini eleyerek finalde yer alan diğer isim Adem Kılıçcı oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor All Star 2025, sona doğru yaklaşıyor. Zorlu ada yaşamı ve fiziksel mücadelelerin ardından, yarışmacılar İstanbul’da yapılan yarı final gecesinde bir araya geldi. Performansıyla dikkat çeken Batuhan, son yarışmalar sonucunda finale yükselebilmişti.

İKİNCİ FİNALİST BELİRLENDİ

Dün akşam ekranlara gelen yarı final bölümünde ikinci finalist belli oldu. Yarı finalde, elenen Sevgi’nin ardından kalan yarışmacılar Volkan Çetinkaya, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı oldu. Gecenin etkileyici eşleşmesi Volkan ile Adem arasında gerçekleşti. Kıyasıya geçen düello sonucunda Adem, rakibini eleyerek büyük final için biletini aldı. Böylece bu akşamki finalde, “şampiyonluk” için mücadele edecek iki isim Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.

BÜYÜK FINAL HEYECANI

Final gecesinde yarışmacılar, parkurda son kez mücadele edecek. Şampiyonu belirleyecek olan halk oylamları bu heyecanın en önemli kısmını oluşturuyor. Büyük ödül ve “Survivor All Star 2025 şampiyonu” unvanı için son bir kez yarışacak olan Batuhan ve Adem, aylar süren zorlu maratonlarını tamamlayarak son defa rekabet sahnesinde karşılaşacak.