Survivor All Star 2025’te Final Heyecanı

SON FİNALİST KİM OLDU?

TV8’in heyecan dolu yarışması Survivor All Star 2025’te büyük finale doğru heyecan giderek artıyor. Peki, son finalist Ayşe mi oldu? Dördüncü finalist kim oldu? Survivor’da finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan’dan sonra ikinci finalistin kim olacağı netleşiyor. Final mücadelesinde Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi.

HEYECAN DOLU MÜCADELELER

Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elenirken, finalde Volkan ile Adem mücadelesi yaşandı. Bu karşılaşmada rakibi Volkan’ı eleyen Adem, Survivor’da ikinci finalist olarak adını yazdırdı. Üçüncü finalist de Volkan oldu. Dördüncü finalist ise henüz belirlenmedi. Son finalist Ayşe ya da Sevgi olabiliyor.

NİHAİ TARİHLER VE DETAYLAR

Batuhan Karacakaya’nın 273 galibiyeti ve 164 mağlubiyeti, Adem’in 263 galibiyeti ve 161 mağlubiyeti, Ayşe’nin 193 galibiyeti ve 134 mağlubiyeti, Volkan’ın 188 galibiyeti ve 202 mağlubiyeti, Sevgi’nin ise sadece 12 galibiyeti ve 184 mağlubiyeti bulunuyor. Büyük final, 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde yapılacak. Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan finaller saat 19:00’da başlayacak.