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Survivor All Star 2025’te Nefes Kesen Oyun

YARIŞMA HEYECANI ARTTI

Survivor All Star 2025’in en son bölümünde oyuncuların performansı ve mücadeleleri, izleyicilerin ilgisini yoğun bir şekilde çekti. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyiciler, “Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?” sorusuyla merak içinde araştırmalarını sürdürüyor.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Dokunulmazlık oyununun sonucu ve haftanın ilk eleme adayıyla ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı. Survivor All Star 2025’te bu hafta sadece kadın yarışmacılar arasında bir eleme olacağı belirtildi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Bu gelişmeler, sonuçların açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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