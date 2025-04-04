Survivor All Star 2025’Te Volkan Çetinkaya Sağlık Sorunu Yaşadı. Yarışmacı Hastaneye Kaldırıldı. Durumu Merak Konusu Oldu

SURVIVOR ALL STAR 2025’TE VOLKAN ÇETİNKAYA’DAN KORKUTAN SAHNE

Survivor All Star 2025’te rekabet kızışırken, bu sefer parkurlar değil, yaşanan talihsiz bir olay dikkatleri çekti. Gönüllüler takımının güçlü ismi Volkan Çetinkaya, ödül oyunu sırasında aniden yere yığıldı. Kameralara yansıyan o anlar, izleyenleri büyük bir endişeye sürükledi.

“BAŞIM DÖNÜYOR” DİYEREK YARDIM İSTEDİ

“Başım dönüyor” diyerek yardım çağrısında bulunan Volkan Çetinkaya, kısa süre içinde bilincini kaybetti. Olay yerine hemen müdahale eden sağlık ekipleri, yarışmacıyı stabil hale getirmek için çalıştı. Ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen Çetinkaya’nın durumu, Survivor hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak Volkan Çetinkaya’nın yarışmaya devam edip edemeyeceği, detaylı sağlık kontrollerinin ardından belli olacak. Survivor All Star 2025’te Gönüllüler takımının en önemli isimlerinden biri olan Çetinkaya’nın bu süreçte ne yapacağı, yarışmanın seyrini değiştirebilir.