Survivor All Star’da Dördüncü Eleme Adayı Kim?

HEYECAN DOLU DOKUNULMAZLIK OYUNLARI

Survivor All Star 2025’te, dokunulmazlık oyunları sırasında heyecan iyice artıyor. Yarışmacılar uyu arası rekabetin getirdiği gerginlik, adaya veda edecek ismin belirleneceği eleme potasındaki yarışmacılarla daha da artmış durumda. Bu hafta Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu?

ALL STAR TAKIMININ KAYIPLARI

Bu hafta gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunlarında All Star takımı üst üste kayıplar yaşamış durumda. İlk üç oyununu kaybeden All Star ekibi, sırasıyla Elif, Asena ve Yağmur Banda’yı eleme potasına yolladı. 13 Mart 2025 tarihinde oynanan dördüncü dokunulmazlık oyununda da All Star takımı mağlup oldu ve takım arkadaşlarının oyları ile Meryem Kasap haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlendi.

YENİ BÖLÜMÜN TARİHİ

Survivor All Star’ın yeni bölümü 14 Mart 2025 Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak. Yarışmanın bu bölümü, izleyicilerin merakla beklediği eleme sürecine tanıklık edecek.