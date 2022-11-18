Survivor aşıkları nişanlandı

Survivor’da tanışıp ilişki yaşamaya başlayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker’in nişanladığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

‘Survivor 2021’de mücadele eden İsmail Balaban, hem parkur performansı hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yarışmada şampiyon olan Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında nişanlanan ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada yayınlanırken, takipçilerinden ikiliye “Mutluluklar” yorumları yağdı.

Şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atan ve uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan İsmail Balaban, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde sevgili olmuştu. Uzun süredir aşk yaşayan ikili, nişan haberiyle dikkat çekti.

İlayda Şeker’in Nevşehir’deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı. İkili, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

“BİR TANE BİLE ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK”

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.Şeker, “Üç ortak özelliğiniz?” sorusuna, “Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok” yanıtını vermişti.

Bir takipçisinden gelen “Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik” sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, “Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki” ifadelerini kullanmıştı.

“HAYATIN ANLAMI İSMAİL BALABAN”

28 yaşındaki İlayda, “Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?” sorusuna, İsmail Balaban’ın fotoğrafını koyup “İsmail” yazmıştı.

Şeker’in bir takipçisi, İsmail Balaban ile verdiği pozları neden Instagram hesabından yayınlamadığını sormuş, İlayda ise nazara inandığını ve bu yüzden paylaşım yapmadığını belirtmişti.