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Survivor Ayşe’nin Başarıları Belli Oldu

FINALİSTLER ARASINDAKİ TEK KADIN YARIŞMACI: AYŞE

Survivor’da finale kalan isimler belli oldu. Finale kalan yarışmacılar arasında dikkat çeken tek kadın isim Ayşe Yüksel. Bu noktada Ayşe hakkında yapılan araştırmalar, onun geçmişine ışık tutuyor. Ayşe Yüksel daha önce şampiyon olup olmadığı ve hangi yıllarda yarıştığı merak ediliyor.

AYŞE YÜKSEL’İN SPOR GEÇMİŞİ

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören Ayşe, spor ile yakından ilgilendiğini belirtiyor. Çocukluk döneminden itibaren çeşitli spor branşlarıyla aktif olarak uğraşan Yüksel, orada elde ettiği tecrübelerle dikkat çekiyor. Ortaokul döneminde masa tenisi eğitimi aldığını ve 7. sınıfta haltere başlayarak Türkiye’de 3. olduğu bilgisini veriyor. Bu başarı sonrasında halterden voleybola geçiş yaptı.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Survivor Ayşe, mahalli ligde 6 yıl boyunca voleybol oynadı ve voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı. 4 yıldır aktif olarak tenis hocalığı yapan Yüksel, üniversite döneminde 1 yıl futsal oynadığını ve yüzme dersi aldığını ifade ediyor. Son olarak, Survivor serisinin 2021’de 4., 2022’de de 4. olduğunu belirtmekte fayda var.

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