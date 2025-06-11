Survivor Ayşe’nin Sevgilisi Merak Ediliyor

SURVIVOR 2025’E DAİR MERAK EDİLENLER

TV8 ekranlarında izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2025, bu yıl All Star formatıyla öne çıkıyor. Yarışmanın baş karakterlerinden biri olan Ayşe Yüksel hakkında izleyicilerin merak ettiği birçok detay var. Peki, Survivor Ayşe’nin özel hayatında durum nasıl?

AYŞE YÜKSEL’İN AÇIKLAMALARI VE SEVGİLİSİ

Ayşe Yüksel, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada kazandığı dokunulmazlık oyununu sevgilisine ithaf etti. “Sevdiğim adam, bu senin için” sözleriyle duygularını ifade eden Yüksel, bu açıklamayı yaptıktan sonra izleyiciler ve hayranları sevgilisinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Ancak şu ana kadar Yüksel’in sevgilisinin kim olduğu ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.