Survivor Batuhan’ın Ailesi Hakkında Bilgi

FİNALİSTLER VE BATUHAN HAKKINDA BİLGİLER

Survivor’da finale kalan isimler belli oldu. Finale kalanlar arasında tek kadın yarışmacı olarak dikkat çeken Batuhan hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Batuhan Karacakaya’nın ebeveynleri kimler?

BATUHAN KARACAKAYA’NIN YAŞAMI VE KİMLİĞİ

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu kimliği ile tanınan Batuhan, aynı zamanda mimar olarak da biliniyor. 2008 ile 2010 yılları arasında Aşk-ı Memnu dizisinde “Bülent Ziyagil” rolü ile izleyicilerin karşısına çıktı ve bu sayede dikkat çekti. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki “Mert” karakteriyle yolculuğuna devam etti. Diriliş Ertuğrul dizisinde ise “Dündar Bey” karakterine hayat verdi.

SURVİVOR SERÜVENİ

2021 yılında Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve bu yarışmada 7. oldu. 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katıldı ve bu yarışmayı 3. olarak tamamladı. 2024 yılında Survivor 2024: All Star yarışmasına katılan Batuhan, bir kez daha 3. sırada yer aldı. Şu an Survivor 2025’te sezonun iddialı isimlerinden biri olarak Gönüllüler takımında mücadele ediyor.

BATUHAN’IN AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER

Batuhan Karacakaya’nın babası Birol Karacakaya, 59 yaşında, İstanbul doğumlu bir mimar. İnşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Birol Bey, Karacakaya Mimarlık’ın sahibi olarak tanınıyor. Batuhan’ın annesi Gülhayat Karacakaya ise ev hanımı olarak biliniyor. 1970’li yıllarda doğduğu tahmin edilen Gülhayat Hanım, İstanbul’da yaşıyor.