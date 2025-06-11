Survivor’da Adem İle İlgili Bilgiler

FİNALLEŞEN YARIŞMACILAR VE ADEMKILIÇCI HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR

Survivor’un finalistler listesi açıklandı. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı dikkat çekiyor ve Adem Kılıçcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Adem Kılıçcı daha önce şampiyonluk yaşadı mı ve hangi yıllarda yarıştı?

ADEM KILIÇCI’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE SPOR KARİYERİ

1986 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Adem Kılıçcı’nın kökeni, Kafkasya’dan Türkiye’ye göç eden Karapapak Türkleri’ne dayanıyor. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’ne bağlı olarak aktif boks kariyerini sürdürüyor. Kılıçcı, 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak dikkat çekti. 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda ise bronz madalya ile ödüllendirildi. 2008 Yaz Olimpiyatları’nda 69 kiloda yarışan Adem, İngiliz boksör Billy Joe Sanders’e karşı 14-3’lik bir skorla yenilerek Olimpiyatlar’dan elendi.

ULUSLARARASI REKABETTE BAŞARI VE YENİLGİLER

İtalya’da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları’na katılan Adem, burada gümüş madalya kazanmayı başardı. 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da gümüş madalya ile geri döndü. Adem Kılıçcı, 2014-2015 yıllarında Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonluğunu kazandı. Ancak Rio’daki olimpiyatlara katılım hakkı elde etmesine rağmen, kanında yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle bu fırsatı değerlendirememe durumu yaşadı.

SURVIVOR YARIŞMALARINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2017’de finale yükselen Adem Kılıçcı, Ogeday Girişken’in arkasında kalarak ikinci oldu. 2018 yılında Nagihan Karadere ile birlikte finale kalan Kılıçcı, o sezonun şampiyonu olmayı başardı. Hala boks kariyerine devam eden Adem, 2019 yılında kendi adını taşıyan bir spor salonu açarken, Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında da konuk yarışmacı olarak yer aldı. 2022’deki Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti ve yarışı ikinci olarak tamamladı.