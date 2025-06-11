Survivor’da Ayşe’nin Ailesi Belirsiz

FINALİSTLER BELLİ OLDU

Survivor’ın finalistler listesi açıklandı. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak öne çıkan Ayşe hakkında birçok bilgi araştırıldı. Özellikle onun aile yapısıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de doğuyor. Şu an Düzce Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam ediyor. Sporla iç içe büyüdüğünü ifade eden Yüksel, çocukluk döneminden itibaren çeşitli spor branşlarıyla ilgilendi. Mesleği gereği sporun içinden gelen bir yarışmacı olması dikkat çekiyor.

Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını belirten Ayşe, 7. sınıfta haltere geçiş yapıyor ve Türkiye’de bu branşta 3. olarak önemli bir başarı elde ediyor. Halterdeki bu başarısını 1 yıl sürdürdükten sonra voleybola yöneliyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca voleybol oynadıktan sonra ikinci yılında tenis antrenörlüğü yapmaya başlıyor. Şu an 4 yıldır tenis antrenörlüğü görevini sürdürüyor ve üniversitede 1 yıl futsal oynadığını, ayrıca yüzme dersi aldığını aktarıyor.

AİLE HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Survivor Ayşe’nin aile hayatıyla ilgili detaylı bilgilere henüz ulaşılmadı, bu konudaki gelişmeler ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.